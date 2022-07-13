عاجل.. الحكومة توجه بتشديد الرقابة على السرفيس والمواصلات العامة

زيادة أسعار البنزين
وبحسب بيان اليوم، فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتباراً من اليوم الأربعاء.
كما طالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة فى أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التى شهدتها المواد البترولية.
كما وجه محمود شعراوى بسرعة بالتنسيق بين جميع المحافظات؛ لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.
زيادة أسعار الركوب
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.
كما وجه اللواء محمود شعراوى بقيام السادة المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من إنتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أى مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.
أسعار ركوب النقل العام
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تأكيد وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة؛ لعدم زيادة قائدى السيارات تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
كما طالب الوزير تأكيد هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية أن تكون زيادة تعريفة الركوب متناسبة مع زيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى أن الزيادة فى سعر التذكرة لن تتخطى 50 قرشا عن الأسعار القديمة.
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