الأرصاد تكشف عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.





وتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، وتنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 2.5 متر، مع وجود وشبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تحذر المصطافين على 5 شواطئ

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقد وجهت حذيرا جديدا إلى المصطافين على عدة سواحل فى البحر المتوسط.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "هناك نشاط لـ رياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على رفع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

وأضافت: "هذا النشاط للرياح سيكون عند شواطئ "الإسكندرية –العلمين - سيدى عبدالرحمن، والشواطئ المفتوحة لمطروح وسواحل شمال الدلتا عند بلطيم تمتد إلى مناطق من السواحل الشرقية".

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع الأمواج سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، ولذا يجب توخى الحيطة والحذر بالنسبة لـ المصطافين.