أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 8 رحلات بواقع 6 رحلات عودة من جدة ورحلتان من المدينة المنورة لنقل 1755 حاجا من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.

القاهرة

يلتقى المنتخب الجزائرى مع نظيره الجابونى، حيث سيتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ربع النهائى كوصيف للمجموعة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التى تستضيفها القاهرة حتى 18 يوليو الجارى.

القاهرة

تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر 20 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بولاية "كيرالا" بدولة الهند، للمشاركة فى الدورة العلمية المتخصصة التى تنظمها وزارة الأوقاف فى الفترة من 16 إلى 26 يوليو الجارى.

القاهرة

يكتمل بدر شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى 1443 فى الساعة الثامنة و38 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 99.5%، وهو القمر العملاق الثانى سوبر مون من بين 3 أقمار عملاقة لهذا العام.

القاهرة

يواجه فريق منتخب اليد نظيره المغربى، فى إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11- 18 يوليو الجارى، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

القاهرة

تستضيف قبة الغورى عروض فرقة التنورة التراثية بينما يستضيف بيت السحيمى عرضا لمسرحية بيت الطيب بالتعاون مع مؤسسة فنانين مصريين.

الإسماعيلية

يستضيف فريق النادى الإسماعيلى نظيره سموحة ضمن منافسات الدورى العام، على ملعبه بالإسماعيلية، وسط حضور جماهيرى ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية.

مكة المكرمة

تبدأ إدارة بعثة حج الجمعيات الأهلية المصرية فى تفويج المجموعة التى بدأت رحلة الحج من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة حتى بداية الأسبوع المقبل.

مسقط

يبدأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تهدف لتعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تونس

تستضيف الملاعب التونسية، بطولة مجموعة التتويج للبطولة الليبية لكرة القدم التى ستقام بنظام مباراة واحدة لكل فريق مع بقية المنافسين، لتحديد صاحب اللقب، حيث يشارك فى البطولة ستة أندية ليبية هى الأهلى بنغازى والأهلى طرابلس والأخضر والاتحاد والأولمبى والنصر.