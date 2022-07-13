حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن نسبة الرطوبة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، وتنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 2.5 متر.

حالة الطقس

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 33 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بنى سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 28

إدفو 41 29

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 39 27

شلاتين 36 27

حلايب 33 28