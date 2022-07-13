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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "هناك نشاط لـ رياح على مسطح البحر المتوسط يعمل على رفع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.
وأضافت: "هذا النشاط للرياح سيكون عند شواطئ "الإسكندرية –العلمين - سيدى عبدالرحمن، والشواطئ المفتوحة لمطروح وسواحل شمال الدلتا عند بلطيم تمتد إلى مناطق من السواحل الشرقية".
وأكدت الأرصاد أن ارتفاع الأمواج سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، ولذا يجب توخى الحيطة والحذر بالنسبة لـ المصطافين.
حالة الطقس اليوم
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.
وتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، وتنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 2.5 متر، مع وجود وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لـ المصطافين فى 5 مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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