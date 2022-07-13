حكم زيارة أهل البقيع بعد انتهاء مناسك الحج

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، إن جمهور الفقهاء على استحباب زيارة مقابر أهل البقيع من آل البيت الكرام، وصحابة النبى صلى الله عليه وآله وسلم رضى الله عنهم، عقيبَ مناسك الحج، لِمَا فى موافقة ذلك من شرف مجاورة أيام الحج المباركة.

مدافن البقيع

وتابعت: "قال العلامة ابن مودود الموصلى الحنفى فى "الاختيار لتعليل المختار": "ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع، فيأتى المشاهد والمزارات، خصوصًا قبر سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه، ويزور فى البقيع قبة العباس وفيها معه الحسن بن على وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهم السلام، وفيه أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه، وفيه إبراهيم رضى الله عنه ابن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وجماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وعمته صفية وكثير من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم".

البقيع

أضافت دار الإفتاء: "وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى العيدين بالبقيع، وهى مقابر المدينة، فعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: خرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: "إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِى يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَيْءٍ"، أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه.

واختتمت دار الإفتاء: "على هذا، فإنَّه يُستَحَبّ زيارة مقابر أهل البقيع بعد أداء مناسك الحج، لما فيها من مزيد فضل على غيرها، ولِمَا فى موافقة ذلك من شرف مجاورة أيام الحج المباركة".