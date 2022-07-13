عاجل زيادة سعر البنزين في مصر 2022 يصل إلى 10.75

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عمر شويل - جدة زيادة سعر البنزين في مصر 2022 يصل إلى 10.75 وفقًا لأحدث التوقعات حيث شهد الوقود ارتفاعًا كبيرًا عالميًا خلال الساعات الأخيرة وقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير وسط الكثير من التوقعات حول هذا الارتفاع الذي يُعد متكرر بعد أن شهد الوقود ارتفاع الشهر الماضي أيضًا.

يأتي الارتفاع في سعر النفط كواحد من النتائج السلبية التي أدت إليها الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا حيث ترتب على هذه الأزمة العديد من النتائج السلبية ليس على الدولتين فقط بل امتد أثرها إلى الخارج ونتابع معكم عبر السطور التالية كل ما يتعلق بزيادة سعر البنزين في مصر 2022.

زيادة سعر البنزين في مصر 2022

زيادة سعر البنزين في مصر يرجع إلى زيادة أسعار الوقود التي تعرضت للارتفاع المفاجئ عالميًا وقد تأثرت مصر بهذا الارتفاع مثل باقي دول العالم وقد حدث هذا الأمر نتيجة الانخفاض الكبير الذي شهده مخزون الوقود في العالم الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب وقلة المخزون وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في كافة دول العالم.

التعريفة الجديدة بعد الزيادة

التعريفة الجديدة لأسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة بداية من صباح يوم الأربعاء 13 من شهر يوليو 2022 قيمتها 50 قرش كما هو متوقع حيث أعلنت لجنة الأسعار للمنتجات البترولية التي تتولى عملية تحديد سعر البنزين في مصر وفقًا للمستجدات الجديدة وهي الانخفاض القوي في مخزون الوقود الدولي.

حيث يتم تحديد سعر الوقود في مصر في الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 2022 وذلك لكافة الفئات وفقًا للارتفاع العالمي في سعر الوقود حسب سعر الدولار مقابل الجنيه وفقًا لما يتم العمل به حيث يتم تحديد أسعار الغالبية العظمى من السلع وفقًا لهذه المعادلة وبناء عليه سوف يتم تحديد مقدار الزيادة.

أسعار البنزين في مصر اليوم 13 من يوليو 2022

أسعار البنزين في مصر اليوم 13 من يوليو 2022 تأتي بالصورة التالية: