جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية فى زيارة مفاجئة لمركز ومدينة بسيون، أعمال النظافة العامة والإشغالات على الطرق العامة والرئيسية، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا الوقوف على الإجراءات القانونية، حيال أعمال البناء المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية، وأعمال الإزالة فى المهد ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية بنطاق المركز.





رافقه خلال الزيارة أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون، والسيد أبو طالب رئيس الرقابة والمتابعة بمركز بسيون، حيث تفقد مدينة بسيون وقريتى أبوحمر وقرانشو. وطالب نائب المحافظ بالتصدى لمخالفات المبانى والتعديات على الرقعة الزراعية بكل حزم واحالة المخالفين للتحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب محافظ الغربية يقود حملة نظافة ورفع للإشغالات بمركز بسيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.