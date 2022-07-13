جدة - نرمين السيد - كما تم نشر سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إقامة 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين والتى تجمع بداخلها 117 طفل تائه وتم تسليمهم لذويهم.
وشهدت شواطئ رأس البر إقبالا كبيرا من المصطافين خاصة رواد رحلات اليوم الواحد، من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المصطافين المقيمين بالمدينة للاستمتاع والاستجمام والهروب من ارتفاع درجات الحرارة خلال رابع أيام عيد الأضحى.
ومن جانبها، كلفت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط وليد الشهاوى رئيس مدينة رأس البر، برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتأمين المصطافين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة الشواطئ برأس البر تنقذ 59 شخصا من الغرق وتسليم 117 طفل تائها لذويهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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