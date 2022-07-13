إدارة الشواطئ برأس البر تنقذ 59 شخصا من الغرق وتسليم 117 طفل تائها لذويهم

جدة - نرمين السيد - كما تم نشر سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إقامة 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين والتى تجمع بداخلها 117 طفل تائه وتم تسليمهم لذويهم.

وشهدت شواطئ رأس البر إقبالا كبيرا من المصطافين خاصة رواد رحلات اليوم الواحد، من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المصطافين المقيمين بالمدينة للاستمتاع والاستجمام والهروب من ارتفاع درجات الحرارة خلال رابع أيام عيد الأضحى.

ومن جانبها، كلفت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط وليد الشهاوى رئيس مدينة رأس البر، برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتأمين المصطافين.