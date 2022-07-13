محافظ الغربية يحيل مدير مستشفى زفتى وطاقم الطوارئ للتحقيق بسبب الإهمال

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك أثناء زيارة المحافظ لأحد السائقين بمستشفى زفتى العام على إثر إصابته فى حادث انقلاب لودر حال قيادته، وأثناء الزيارة لاحظ المحافظ حالة من الإهمال الطبى فى طاقم الطوارئ، مع تغيب مدير المستشفى، مما أدى إلى وجود المريض فى الطوارئ لمدة نصف ساعة دون كشف أو الاهتمام بوضعه الصحى موجها وكيل وزارة الصحة بإحالة المدير وطاقم الطوارئ للتحقيق ومتابعة الوضع داخل المستشفى.

وقام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بجولة فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع المحافظة حيث تفقد المحافظ مراكز (المحلة الكبرى، سمنود، السنطة، زفتى).

بدأ محافظ الغربية جولته فى المحلة الكبرى بمتابعة أعمال النظافة والتجميل والرصف وقام بتوجيه رؤساء المراكز والمدن بالتواصل مع الشركات المسؤولة عن الرصف لسرعة نهو الأعمال بعد نهاية أجازه عيد الأضحى المبارك، كما تفقد المحافظ النقطة الوسيطة المؤقتة بالوزارية لتجميع القمامة موجها رؤساء حى أول وثان بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن نقل القمامة بسرعة الانتهاء من إزالة كافة القمامة، وخلال الجولة تم رفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام.

وتابع المحافظ جولته فى سمنود حيث تفقد المحافظ أعمال النظافة والتجميل موجها رئيس مركز ومدينة سمنود بعمل حملة نظافة يومية على طريق طنطا المنصورة، كما قام بتفقد الجامعة التكنولوجية ومسار العائلة المقدسة، وخلال الجولة تم إزالة إشغالات المقاهى المتعدية على الطريق.

وتابع رحمى جولته فى زفتى بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاى حيث تفقد (نقطة شرطة نهطاى، الحماية المدنية، مركز تنمية الأسرة والطفولة، مدرسة التعليم الأساسى، مركز الشباب، الكورنيش، الأسواق، الموقف).

واختتم المحافظ جولته فى السنطة، حيث قام بتفقد عدد من الشوارع لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، موجها رئيسة المدينة بوضع تصور لإقامة أسواق حضارية داخل المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة، سعد نصر رئيس حى ثان المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.