حملات مكثفة لرئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية على الأضاحى خلال العيد

جدة - نرمين السيد - شدد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بتكثيف المرور على شوادر بيع الأضاحى وأماكن ذبح الأضاحى، للاطمئنان على وجود حيوانات جيدة صحيحة سليمة للأضاحى ولحوم سليمة صحيحة فى عدة مواقع ببعض المحافظات لتنفيذ توجيهات وزير الزراعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتوجيه المواطنين لذبح الأضاحى بالمجازر.





يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف التواجد الميدانى والمرور على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للاستوثاق من وجود حيوانات صحيحة وجيدة للأضاحى، وبأعداد تلبى طلبات جموع المواطنين وتوعية وإرشاد المواطنين، بضرورة نحر الأضاحى فى المجازر، للحصول على لحوم أفضل جودة تخضع للكشف البيطرى، ويتم ذبحها بواسطة فنيين متخصصين، والحفاظ على البيئة وكلك اللحوم من التلوث، وخاصة أن المجازر تعمل طوال أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق وتستقبل المواطنين دون مقابل طبقا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. يذكر أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من القطاعات الخدمية المنوط بها التواجد مع المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للاستوثاق والتأكد من وجود الأضاحى المناسبة السليمة الصحية واللحوم السليمة وإرشاد المواطنين لاتباع الخطوات الصحيحه فى شراء الأضاحى ونحرها فى المجازر.

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