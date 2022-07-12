نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط billing.te.eg للاستخراج فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2022 وخطوات السداد من موقع المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2022 بدء العمل على تفعيله مع طرح كذلك العديد من الطرق التي جاءت أمام المواطنين للاتمام سداد فاتورة الثلاثة شهور وهي فاتورة شهري ابريل ومايو ويونيو كون تعد فواتير الاستهلاك الشهري الخاصة بالتليفون التي تصدر على مدار ثلاثة أشهر عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط استخراج فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2022

برقم الهاتف بامكانكم الان الدخول على رابط استخراج فاتورة التليفون الارضي حيث من المقرر فى يوم الخامس عشر من يوليو تكون أمامكم فواتير شهر يوليو، حيث بدء البحث يتكاثف من أجل الوصول الى هذا الرابط حيث يتم طرح إمكانيات سداد فواتير التليفون خلال مدة زمنية تصل مدتها الى شهر بداية من يوم 14 أغسطس حتي يوم 14 سبتمبر على ان يتعرض متخلف السداد الى الغرامة بعد ان يتم تحويل صاحب الخط الى خدمة استقبال مكالمات بعدها يتم قطع الخدمة تماماً الى ان يتم تسديد فواتيرك، لذا الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري ننقل ونتابع امامكم عبر السطور التالية خطوات اجراء الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي

خطوات الحصول على فاتورة التليفون الارضي

سيتمكن الآن جميع مستفيدي التليفون الارضي فور ان يتم اصدار فواتير شهر يوليو اجراء الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع المصرية للاتصالات

في الخطوة الثانية قم باختيار ايقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل رقم التليفون الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بتدوين كود المحافظة

فى الخطوة الخامسة قم بادخال اسم صاحب الخط

فى الخطوة السادسة:- قم بتسجيل وتحديد المحافظة التابع إليها صاحب الخط

في الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة عرض الفاتورة لتكون أمامكم فاتورة يوليو على الفور

هذا ومع العلم على انه بامكانكم إتمام سداد فاتورة التليفون الارضي فور النقر على ايقونة سداد فاتورة ليصبح بإمكانكم اتمام السداد باستخدام الماستر كارد قم بامكانكم اتمام السداد كذلك من خلال وسائل فوري او امان او مصاري فى كل المحافظات المصرية