بطريرك إريتريا يزور كنيسة السيدة العذراء بالمعادى

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس قداسة البابا كيرلس بطريرك الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية، والوفد المرافق له، بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى.





واستقبل خورس الشمامسة قداسة البطريرك، بلحن "إفلوجى مينوس" ولحن "إك إزماروؤوت"، واستمع قداسة البطريرك الإريترى والوفد المرافق لشرح عن تاريخ الكنيسة. وزار قداسة البطريرك الإريترى والوفد المرافق المزار الخاص بالكتاب المقدس والذى وجد طافيا على مياه النيل قبالة الكنيسة، مفتوحا على سفر إشعياء الأصحاح 19 الموجود فيه الآية "مبارك شعبى مصر". كما زاروا السلم الأثرى الموجود بالكنيسة. وقدم الأنبا دانيال هدية لقداسة البطريرك والوفد المرافق، عبارة عن نسخ من الأيقونة الأثرية التى تمثل حياة العذراء والموجودة فى مزار الكنيسة.

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