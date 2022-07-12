يوم ترفيهى لذوى الاحتياجات الخاصة فى مركز شباب العريش

جدة - نرمين السيد - نفذ مكتب "قادرون باختلاف"، اليوم الثلاثاء، يوما ترفيهيا لأعضاء مركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب مدينة العريش تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب"، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، وبإشراف ومتابعة كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.





وقال مدير مركز شباب مدينة العريش ناصر العزازى، إنه تم تنفيذ برنامج ترفيهى لذوى الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الدكتورة ماجدولين الشعراوى وأحمد رمضان وشباب المتطوعين، واستقبل المركز أعضاء مركز الفنون لذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم. وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج ترفيهى لهم ضمن مبادرة: "العيد أحلى بمراكز الشباب"، حيث انطلقت فعاليات اليوم الرابع من المبادرة ضمن توجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المتعددة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات مصر لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والمسابقات الثقافية، وتم توزيع الجوائز والهدايا والمشروبات على جميع المشاركين وأولياء أمورهم.

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