تحذيرات عاجلة من للمصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بالإسكندرية

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وحذرت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، المصطافين ورواد الشواطئ المفتوحة بضرورة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر فى الشواطئ التى تم رفع الرايات الحمراء بها وذلك حفاظًا على سلامتهم.
من جانبه، أوضح جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربى، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقى، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا فى شواطئ العجمى.
وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الإنتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مستأجرى الشواطئ لإتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجرى شواطئ العجمى كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين فى حال إرتفاع الأمواج.
وأضاف أنه تم توجيه مراقبى الشواطىء باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.
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