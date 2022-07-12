قلعة قايتباى تستقبل نحو 8 آلاف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أكد محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، أن قلعة قايتباى استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من ثمانية آلاف زائرا من المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع بعبق التاريخ بين جنبات الأثر الإسلامى الهام. مشددا على الاهتمام الذى توليه وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية لدعم ملف الآثار.





وأضاف متولى أن قلعة قايتباى من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة على مستوى محافظات الوجة البحرى وأحد أهم المعالم الإسلامية بمصر، ولذا فهى تعد القبلة الأولى لكل الزائرين من جميع محافظات الوجة البحرى.

يأتى هذا فى إطار توجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، مكلفا جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بالاهتمام برفع كفاءة جميع المناطق المحيطة بالأماكن السياحية على مستوى المحافظة، وذلك لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام زائريها خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من الجدير بالذكر أن قلعة قايتباى أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكى أبو النصر الأشرف قايتباى ما بين عامى ( 882- 884 ه - 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذى تهدم نهائيا فى سنة ( 702 ه - 1303 م ) فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، وقد أشرف على بنائها البدرى ابن الكويزر والعلائى بن قاضى بك.

واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجى، والسور الداخلى ( الذى أنشأه محمد على )، وقد تهدمت أجزاء كثيرة من القلعة حينما ضرب الإنجليز الإسكندرية فى 11 يوليو 1882 م، وأعيد بناء الأجزاء المتهدمة وتم ترميم القلعة على فترات مختلفة، وتبلغ مساحة القلعة حوالى 17750 م.