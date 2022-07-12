محافظ أسوان يقرر غلق 17 منشأة مخالفة وإعدام 463 كجم أغذية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن اللجنة المشتركة لمتابعة الأسواق وأماكن تقديم الأطعمة والوجبات والمأكولات والتى تضم الجهات المعنية واصلت جهودها خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك بالمرور المفاجئ على المطاعم ومعامل تجهيز الوجبات الجاهزة والمخابز والسوبر ماركت والمولات والمنشآت المختلفة للتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة ذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية بمختلف المراكز والمدن.





وقال محافظ أسوان -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- إنه أصدر توجيهاته بالغلق الإدارى لـ17 منشأة مخالفة، إلى جانب إعدام 463 كجم أغذية متنوعة، لافتاً إلى أنه تم أيضاً ضبط 150 كجم من الفراخ و100 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 80 لتر زيوت وعصائر ومشروبات فاسدة، إلى جانب تحرير 41 محضر جنح صحية. وأضاف أنه لوحظ للجنة المشتركة التزام المنشآت المختلفة بعرض منتجاتها المتنوعة من الأطعمة والمأكولات والمشروبات بالجودة الصحية المطلوبة من سلامة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

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