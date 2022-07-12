الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:28 مساءً - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استقرار حالة الطقس مع بعض الظواهر الجوية على معظم الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل مع ارتفاع نسب الرطوبة على كل الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح في معظم الأنحاء.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الجمهورية والمدن والمحافظات، وفق بيان الأرصاد كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 13 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس 14 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 15 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29