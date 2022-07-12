وزير الأوقاف: أمن البيع والشراء جزء لا يتجزأ من أمن المجتمع

جدة - نرمين السيد - وأوضح زير الأوقاف فى تصريح اليوم الثلاثاء قائلا: "إذا كان الأمن أحد أهم المرتكزات التى تقوم عليها المجتمعات والدول، فهناك الأمن بمفهومه العام، وهناك أمن الطاقة بمعنى تأمينها، وأمن الغذاء، وأنواع عديدة من الأمن، ومنها: أمن البيع والشراء بمعنى أن يأمن البائع جانب المشترى فى الوفاء والسداد وأن يأمن المشترى جانب البائع فى عدم الغش أو الاستغلال أو الاحتكار، أو نقص الكيل والتطفيف من أى منهما".

وأضاف وزير الأوقاف: أن البيع والشراء فى الإسلام قائمان على السماحة حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "رحِم الله رَجُلا سَمْحَا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى" (صحيح البخارى)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "دخل رجلٌ الجنةَ بسماحتِه قاضيًا ومقتضيًا" (أخرجه النسائى)، وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم" أيُّ الكسبِ أطيَبُ قال عملُ الرَّجلِ بيدِه وكلُّ بيعٍ مبرورٍ" (أخرجه الطبرانى).

وتابع قائلا: إن البيع والشراء لا يقومان على المغالبة ولو بالباطل أو الحلف الكاذب، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ، وذكر منهم: المُنَفِّقُ سِلعتَه بالحلِفِ الكاذبِ" (أخرجه أبو داود) ما أجمل أن يعيش الناس فى أمن وأمان اجتماعى ومجتمعى يأمن بعضهم بعضًا، بحيث تشيع الأمانة بيعًا وشراءً، وتكون هى الأصل فى معاملات الناس.

وأكد وزير الأوقاف، أن من لم تكن أخلاقه فى سوقه كأخلاقه فى مسجده، يحل الحلال ويحرم الحرام، فما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وقد سأل نبينا (صلى الله عليه وسلم) أصحابه: أتدرون من المفلسُ؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ المفلسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ، قال: إنَّ المفلسَ من أمتى من يأتى يومَ القيامةِ بصلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مالَ هذا فيأخذُ هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبل أن يقضيَ ما عليه أخذ من سيئاتهم فطُرِحَ عليهِ ثم طُرِحَ فى النارِ" (صحيح مسلم).