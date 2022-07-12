محافظ الفيوم يطلق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، انطلاق الحملة الثانية لعام 2022 لتحصين الماشية "الأبقار والجاموس والأغنام والماعز" ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وترقيم وتسجيل الماشية، بعد غد الخميس، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التى تمثل جزءا من الأمن الغذائى المصرى وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.





وأشار محافظ الفيوم -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة وإلغاء الراحات والإجازات، وأن أعمال الحملة مستمرة أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ولفت إلى جهود الدولة الكبيرة التى تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها؛ موجها مسؤولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى؛ بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين؛ لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد المحافظ مربى الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة؛ للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض؛ وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية؛ والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة؛ للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والبعوض.

بدوره، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم الدكتور أيمن محمد عادل؛ أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة؛ لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ وتستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية؛ من خلال 94 وحدة بيطرية؛ مؤكدا أن المديرية لا تدخر جهدا فى الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية؛ والعمل على التحسين الوراثى للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.