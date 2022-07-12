محافظ الفيوم يطلق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

وأشار محافظ الفيوم -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة وإلغاء الراحات والإجازات، وأن أعمال الحملة مستمرة أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ولفت إلى جهود الدولة الكبيرة التى تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها؛ موجها مسؤولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى؛ بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين؛ لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.
وناشد المحافظ مربى الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة؛ للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض؛ وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية؛ والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة؛ للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والبعوض.
بدوره، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم الدكتور أيمن محمد عادل؛ أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة؛ لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ وتستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية؛ من خلال 94 وحدة بيطرية؛ مؤكدا أن المديرية لا تدخر جهدا فى الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية؛ والعمل على التحسين الوراثى للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.
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