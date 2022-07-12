المتنزهات والنوادى وحديقة الحيوان متنفس الشراقوة فى رابع أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - شهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق إقبالا غير مسبوق من المواطنين فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بمجموعات الطيور والحيوانات الأليفة التى تم تزويد الحديقة بها.





وقال المهندس أيمن لطفى مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق - فى تصريح له اليوم الثلاثاء- إن الحديقة حظيت بالنصيب الأكبر من الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت ما يقرب من 19 ألف زائر ويرجع ذلك للتجديدات التى تمت بالحديقة وتزويدها بمجموعات جديدة من الحيوانات والطيور التى تسعد روادها منها الطاووس الهندى والترسة البحرية وهى أشبه بالسلحفاة.

وأشار مدير عام الحديقة إلى أنه تم تشكيل فرق عمل للحفاظ على نظافة الحديقة وضمان استمتاع رواد الحديقة خلال زيارتهم لها.

كما تأتى تلك الإجراءات فى إطار مواصلة الشراقوة احتفالاتهم باليوم الرابع للعيد حيث خرج آلاف منهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى لقضاء اليوم بالكامل والاستمتاع بصفاء الجو الخالى من الأتربة والرطوبة المرتفعة.

وفى سياق متصل، شهدت دور السينما والمطاعم الشهيرة إقبالا متزايدا من الشباب وأهالى القرى الذين حرصوا على قضاء رابع أيام العيد خارج منازلهم كما شهدت أيضا الأندية الاجتماعية إقبالا كبيرا من روادها للاستمتاع بالبرامج الترفيهية التى تم إعدادها وتتضمن مسابقات وفقرات غنائية وموسيقية وعروضا فنية رائعة.