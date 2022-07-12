محافظة القاهرة: استمرار أعمال الإزالات بمنطقة الجبخانة

وأضافت نائب المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الإزالة تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة، ونقل سكانها لمساكن حضارية جديدة، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.
وأوضحت أن إجمالى ما تم إنجازه منذ بدء أعمال الإزالات هو هدم 43 عقارا هدما كليا، وإخلاء 42 عقارا من إجمالى 187، وإخلاء 285 أسرة من إجمالى 1024 أسرة، وتسكين المستحقين بمدينة المحروسة بحى السلام ثان.
ولفتت إلى أن أعمال الإزالات الجارية بمنطقة الجبخانة، والتى تعد منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى، مستهدف منها إزالة 187 عقارا على مرحلتين، تشمل الأولى 41 عقارا ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحى السلام حرصا على حياتهم.
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