ضياء رشوان يعرب عن شكره لاختياره رئيسا لمجلس إدارة جائزة الإعلام العربى

جدة - نرمين السيد - أعرب ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربى"، التى ينظمها "نادى دبى للصحافة"، عن خالص شكره وامتنانه للثقة الغالية باختياره رئيسا لمجلس إدارة جائزة الإعلام العربى، مؤكدا اعتزازه بحمل هذه المسؤولية، وعزمه العمل مع باقى أعضاء المجلس، بكل ما يتمتعون به من خبرات طويلة ومكانة مرموقة فى أهم منابر العمل الإعلامى العربى، على تحقيق أهداف الجائزة وتأكيد قيمتها كمحرك دفع رئيس للتميز الإعلامى.





وخلال الاجتماع الذى عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئى ونظمه نادى دبى للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة، قال رشوان: "نجحت الجائزة على مدار أكثر من عقدين من الزمان فى ترك بصمة واضحة فى سجل الصحافة العربية بإرث من الأعمال المميزة التى نجحت فى الوصول إلى منصة التكريم، ومع الرؤية الجديدة للجائزة والنطاق الأشمل الذى أمر به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتتحول إلى جائزة للإعلام العربى، سيعمل مجلس الإدارة على تأكيد أثرها الإيجابى بمواكبة واعية لما طرأ على المجال من مستجدات أحدثتها ثورة تقنية بدلت العديد من المفاهيم والمعايير، وجلبت وتطورات متلاحقة وسريعة تشكل ملامح عالم جديد".

وأكد رئيس مجلس الإدارة تقديره للدور الكبير الذى قام به نادى دبى للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربى، على مدار أكثر من عشرين عاما تمكن خلالها من بناء سمعة ناصعة لجائزة الصحافة العربية، مؤكدا أن هذا الإرث يمثل أساسا قويا تنطلق منه "جائزة الإعلام العربى"، برصيد كبير ومشرف من الثقة التى اكتسبتها سابقتها فى الأوساط الصحافية العربية، نتيجة لحفاظها عبر سنوات طويلة على اتباع أرفع مستويات الموضوعية والنزاهة والحيادية، وأرقى درجات الشفافية فى اختيار الأعمال الفائزة، وهو النهج ذاته الذى ستواصل جائزة الإعلام العربى العمل به فى إطار تكليفها الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة "جائزة الإعلام العربى"، التى ينظمها "نادى دبى للصحافة" برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين فى مصر وحضور منى غانم المرى، الأمين العام لجائزة الإعلام العربى، حيث ناقش الاجتماع الهيكل المطور للجائزة ضمن أولى دوراتها، والذى يضم جائزة "الصحافة العربية" و"جائزة الإعلام المرئى" و"جائزة الإعلام الرقمى".

ويضم مجلس الإدارة الجديد لـ "جائزة الإعلام العربى": الإعلامى والكاتب الصحفى عبدالرحمن الراشد، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، ونايلة توينى، رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية، ونارت بوران، الرئيس التنفيذى للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات "أون تى فى"، وماجد السويدى، المدير العام لمدينة دبى للإعلام ومدينة دبى للاستوديوهات، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطنى للصحافة المغربية، ومحمد الحمادى، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، والكاتب الكويتى د.محمد النغيمش، وخديجة المرزوقى، رئيسة تحرير منصة "دبى بوست".

من جانبها، رحبت منى غانم المرى الأمين العام لجائزة الإعلام العربى بأعضاء مجلس إدارة الجائزة، منوهة بأهمية دور المجلس فى توجيه دفة الجائزة خلال المرحلة المقبلة بما يمثلونه من قيمة كقيادات إعلامية لها ثقلها ومكانتها المهنية الرفيعة وبما يملكون من خبرات وتجارب سيكون لها أثرها فى تعزيز مسيرة الجائزة نحو غاياتها المنشودة، وترسيخ مكانتها كأهم منصة للاحتفاء بالتميز الإعلامى فى المنطقة.

وقالت: "نبدأ اليوم مرحلة جديدة فى مسيرة جائزة خدمت الإعلام العربى على مدار أكثر من 20 عاما من خلال تشجيع التميز فى أحد أهم قطاعاته الإبداعية وهو قطاع الصحافة.. ويمثل إعلان مجلس الإدارة الجديد واعتماد هيكل الجائزة فى إطارها الموسع كجائزة شاملة للإعلام العربى الصحافى والمرئى والرقمى، إشارة البدء للمضى قدما فى عملية التطوير واضعين نصب أعيننا أهدافا واضحة حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعى الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها، والتى تنصب على تحفيز الإبداع وتشجيع الأفكار الخلاقة فى المسارات الإعلامية التى تشملها الجائزة، ليكون الإعلام العربى مواكبا لتطور صناعة الإعلام عالميا، وليعزز من أداء مؤسساته ويرقى بتنافسيتها، ويزيد من تأثير الإعلام كعنصر إيجابى فى معادلة التنمية الشاملة للمنطقة العربية ككل".

وأوضحت أن عمليات التطوير متواصلة عبر الرصد الدقيق لتطلعات المجتمع الإعلامى العربى، وبما يدعم طموحاته نحو مستويات أرقى من التميز، بإيجاد المحفزات اللازمة لاكتشاف المزيد من الطاقات المبدعة لاسيما بين الشباب، وتشجيع الكوادر الإعلامية على تنوع تخصصاتها لممارسة أدوار أعمق تأثيرا فى استحداث معايير جديدة لجودة المنتج الإعلامى، وتقديم محتوى متطور ومفيد يوظف أدوات العصر وتقنياته، لبناء نماذج إعلامية متطورة تتماشى وطموحات شعوب المنطقة نحو مستقبل واعد يحمل بشائر الخير والأمل".

وأضافت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربى أنه يشترط فى جميع الأعمال المقدمة للجائزة ضمن مختلف فئاتها أن تكون قد تم نشرها أو بثها خلال عامى 2021، 2022.

وعن جائزة الصحافة العربية، أوضحت الأمانة العامة أن قطاع الصحافة يشكل محورا رئيسيا لجائزة الإعلام العربى وتندرج فى إطاره خمس فئات هى: "الصحافة السياسية" و"الصحافة الاقتصادية" و"الصحافة الاستقصائية" و"صحافة الطفل" إضافة إلى فئة "أفضل كاتب عمود".