محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة

وأشار المحافظ - فى تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بالمهندس عارف محمد على مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط - إلى تكليف علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بترؤس لجنة لدراسة وفتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التى يحتاجها المواطن.
وشدد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مبادرات وفعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبى احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات أمام فتح شوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة بكافة المراكز والأحياء والقرى للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودى الدخل من جشع بعض التجار والتصدى لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والحد من الاحتكار والاستغلال والتصدى لكافة أشكال التجارة بأموال وصحة المواطنين.
وأضاف أن الدولة بكافة أجهزتها ووزارتها تعمل على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم بكافة الطرق الممكنة وطبقا للإمكانات المتاحة خاصة خلال حلول عيد الأضحى المبارك.
من جانبه أوضح المهندس عارف محمد على مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة؛ أنه يستمر إطلاق منافذ متنقلة لتجوب الميادين والأحياء والمراكز لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة (خضروات، فاكهة، عسل نحل، بلح، بيض، وألبان، وغيرها) بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق خلال أجازة عيد الأضحى المبارك؛ وستستمر بعد أجازة العيد استكمالا لدور باقى الجهات المعنية فى هذا الشأن كمنافذ مديريات الزراعة والتموين ووزارة الداخلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والقوات المسلحة والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم هذه الخدمات بشكل منظم ولتغطية كافة ربوع المحافظة.
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