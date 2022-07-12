محافظ الشرقية: خطة متكاملة لرصف الطرق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - وقال إن المحافظة تشهد اهتماما شديدا فى قطاع الرصف ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وخاصة فى ظل المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها.

وأضاف المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أن المحافظة انتهت من إقامة ممشى على بحر مويس بمدينة الزقازيق بطول 169 مترا وبعرض 2.5 متر وبتكلفة 4،2 مليون جنيه بمنطقة كفر الزقازيق بحرى تضمن إقامة مسطحات خضراء وأعمدة إنارة وأحواض زهور ومقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين ليصبح متنفسا ومتنزها لهم يستخدم فى الاستراحة ويليق بأبناء المنطقة.

وأوضح أن مدينة الزقازيق تشهد تنفيذ العديد من المشروعات للقضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور جديدة وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية منها إنشاء كوبرى شرويدة بتكلفة 330 مليون جنيه؛ وكوبرى علوى أعلى مزلقان العصلوجى خط ( الزقازيق - بلبيس- شبين القناطر- القاهرة) بمدينة الزقازيق والمقام بطول 405 أمتار وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأشار إلى رفع كفاءة وتطوير نفق أبو الريش بتكلفة مليون جنيه وتطوير وإزدواج طريق أبو حسين بمدينة الزقازيق بطول 1 كيلو متر وعرض 21 مترا بتكلفة 10 ملايين جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا يربط بين السيارات القادمة من اتجاه الأحرار والقادم من القاهرة ومنيا القمح مرورا بنفق أبو الريش وصولا لداخل المدينة وكذلك تبليط الشوارع الضيقة المتفرعة منه ببلاط الإنترلوك.

ولفت إلى نقل سوق المواشى خارج مدينة الزقازيق على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة للقضاء على الاختناقات المرورية داخل المدينة ورصف وتطوير شارع الغشام بتكلفة 13 مليون جنيه؛ وإقامة ممشى سياحى على بحر مويس بتكلفة 7 ملايين و300 ألف جنيه من أمام ديوان عام المحافظة وحتى كوبرى الجامعة وتطوير منطقة القناطر التسعة بتكلفة 9 ملايين جنيه؛ وكذا تطوير ورصف حى الإشارة ومنطقة الحريرى بمدينة الزقازيق ببلاط الإنترلوك بتكلفة 14 مليون جنيه.

وأكد أنه تم رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمنطقة حى الزهور بإجمالى أطوال 1250 مترا مسطحا بتكلفه 4 ملايين جنيه وتنفيذ أعمال توسعة وتغطية ورصف طريق العشة الرابط بين طريق كفر أبو حسين وطريق الأحرار بطول 900 متر وعرض 16 مترا ورصف شارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق بطول 1.700 كيلو متر والرابط بين منطقة الحسنية بالزقازيق وطريق الأحرار بتكلفة 13 مليونا و500 ألف جنيه.

وأوضح أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بميدان عرابى بمدينة الزقازيق بتكلفة 150 مليون جنيه وبدء تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع السطحية أعلى النفق والرابطة بين شارع فاروق وشارع التجنيد.

وأشار إلى قيام المحافظة باستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة الزقازيق، ورصف شارع طلبة عويضة وأمتداد شارع القومية وشارع عمر بن الخطاب بمنطقتى القومية وفلل الجامعة بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف طريق دائرى الرملية والرابط بين أمتداد شارع طلبة عويضة وطريق الزقازيق السنبلاوين الدائرى بتكلفة 5 ملايين جنيه؛ وكذلك تطوير ميدان الصاغة وميدان المنتزه بتركيب بلاط إنترلوك للشوارع الضيقة بتكلفة مليون و343 ألف جنيه.

ولفت إلى تغطية ورصف طريق أبو حاكم الرابط بين مدينة الزقازيق وطريق بلبيس القاهرة الصحراوى بطول 4.200 كيلو متر وبتكلفة 50 مليون جنيه وتطوير ورفع كفاءة طريق بحر شيبه والرابط بين أمتداد طلبة عويضة وطريق الزقازيق ميت غمر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأوضح أنه عقب الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى واستبدال عدد من شبكات الصرف وخطوط ومياه الشرب بمركز ومدينة الزقازيق سيتم إدراج مناطق أخرى ليتم رصفها وتطويرها.

ولتوفير مناطق ترفيهية ومتنزهات وحدائق عامة تليق بأبناء مدينة الزقازيق؛ أوضح محافظ الشرقية أنه تمت إقامة نادى العائلات بالصيادين بتكلفة مليونى جنيه ونادى النهر بتكلفة 4 ملايين جنيه ونادى الأمل للعائلات بكفر أبو حسين بتكلفة 1،5 مليون جنيه ومازالت الأعمال تسير على قدم وساق لتغيير شكل المدينة إلى الأفضل باعتبارها تمثل عاصمة المحافظة.

ولحفظ أمن وسلامة المسافرين من مدينة الزقازيق والقادمين إليها فقد اهتمت المحافظة برصف عدد من الطرق المحليه حيث تم رصف طريق الزقازيق- أبو حماد - العباسة بطول 24 كيلو متر وبتكلفة 100 مليون جنيه ورصف طريق الزقازيق- بنها من كوم حلين حتى الجديدة بطول 12 كيلو متر وبتكلفة 88 مليون جنيه ورصف طريق الزقازيق- بندف منيا القمح ( القطاع الأول) بطول 5 كيلو مترات وبتكلفة 15.2 مليون جنيه ورصف طريق الزقازيق - بندف منيا القمح ( القطاع الثانى ) بطول 5 كيلو مترات وبتكلفة 13.6 مليون جنية ورصف طريق هرية القديم من أمام مستشفى الرمد حتى ترعة المسلمية بطول 4.5 كيلو متر وبتكلفة 7.3 مليون جنيه؛ وجارى التجهيز وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فى أعمال توسعة وتغطية ورصف امتداد الطريق الدائرى أبو كبير الزقازيق.

وأوضح غراب أن جميع هذه المشروعات المنفذه والجارية بمدينة الزقازيق يتم تنفيذ مثيلاتها على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ موضحا أن عمليات الرصف تتم بناء على خطة تعتمد على حجم الكثافة المرورية على الطريق ومدى ربطه لأكثر من منطقة أو حى أو قرية أو مدينة؛ فضلا عن استكمال الرصف كمرحلة نهائية بالمناطق التى تم الانتهاء من إيصال الخدمات لها حتى تظهر بالشكل الخدمى والجمالى اللائقين.

وأشار إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة فى قطاع الطرق والكبارى تصل إلى 36 مشروعا تشمل رصف ورفع كفاءة طرق بأطوال 172.7 كيلو متر؛ومشروعات رصف تابعة لهيئة الطرق والكبارى بأطوال 93.9 كيلو متر؛ فضلا عن مشروعات مديرية الطرق والنقل بأطوال تصل إلى 79.8 كيلو متر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2.9 مليار جنيه.

وأكد أن ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية فى قطاع الرصف والطرق خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 68 مشروعا بإجمالى أطوال 282 كيلو مترا وبتكلفة وصلت إلى مليار و8 ملايين جنيه.

ويشهد مركز الحسينية تنفيذ 50 مشروعا بقطاع الطرق ضمن المبادره الرئاسية (حياة كريمة).

وفى شأن آخر، قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم بالمرور على مستشفى كفر صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفى.

وتفقد شوقى يرافقه مديرا إدارتى المستشفيات والإدارة الصحية بكفر صقر، قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية فى أماكن تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعمل صيدلية الطوارئ على مدار الساعة، وتوافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة، مكلفا مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفيات بحصر المتغيبين وتحويلهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

كما تفقد وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية بها، ومناقشة الأطباء وإدارة المستشفى فى خطة العلاج للمرضى وفقا للتشخيص الطبى للحالات، وحرص على الاستماع إلى مرضى الغسيل الكلوى، وتوفير أى احتياجات طبية لهم، موجها مدير المستشفيات بتوفير كيس دم لمريضة كلى تبلغ من العمر 40 عاما، وإرسال مندوب لإحضاره على الفور بدلا من الانتظار للغد، وقام وكيل الوزارة بتفقد أعمال التطوير التى تمت بسكن الأطباء فى المستشفى.