دورة تدريبية للأشقاء السودانيين فى مجال أمن الطيران بمركز الإيكاو

جدة - نرمين السيد - اختتمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب دورتها التدريبية، تحت عنوان "إدارة نظم أمن الطيران"، والتى أقيمت فى الفترة من 26 يونيو، حتى 7 يوليو الحالى للأشقاء فى الطيران المدنى السودانى، وذلك بمقر الأكاديمية ممثلة فى مركز الإيكاو الإقليمى لتدريب أمن الطيران.





وذلك فى إطار حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على تنمية قدرات الكوادر البشرية للأشقاء فى مختلف الدول العربية والإفريقية، من خلال دورات تدريبية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم العملية والمهنية،

وفى ختام الدورة التدريبية بالقاعة الكبرى بالأكاديمية، قدم الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب التهنئة للمتدربين الذين يمثلون مختلف إدارات سلطة الطيران المدنى السودانى، معربا عن إعتزازه بالأشقاء السودانيين واستعداد أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لتوفير كافة البرامج التدريبية وتقديم الخبرات لهم فى مختلف أنشطة الطيران المدنى متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.

وأكد الطحطاوى أن الأكاديمية قدمت كل التيسيرات، ووفرت الجو الملائم للأشقاء السودانيين لتنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة لهم.

وأعرب المتدربون السودانيون عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل صرح عريق فى مجال الطيران، وهو أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما توجهوا بالشكر للشركة الوطنية لحفاوة الاستقبال متمنين مزيدا من التعاون فى المستقبل.

حضر حفل ختام الدورة التدريبية من جانب أكاديمية مصر للطيران للتدريب محمد عبدالفتاح، مدير عام مركز الإيكاو الإقليمى، لتدريب أمن الطيران ومصطفى عبدالعال منسق التدريب بالمركز والدكتور مطراوى سيد المحاضر المعتمد من منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو".

ومن جانب الوفد السودانى حضر عادل عبده سعيد مدير الإدارة المركزية لأمن الطيران وعلاء الدين حسن مدنى، مدير الإدارة المركزية لأمن الطيران بالمطارات الولائية بدولة السودان الشقيق.