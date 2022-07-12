رئيس حدائق الحيوان: 42 ألف زائر لحديقة الجيزة فى رابع أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال رجائى اليوم الثلاثاء - إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان.. مشيدا بجهود العاملين بالحديقة، خصوصا خلال فترة العيد.

وأضاف أن حديقة حيوان الجيزة بدأت فى استقبال زوارها منذ الثامنة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت فى رابع أيام العيد إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواى، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أى أعباء مالية.

وأشار الدكتور رجائى إلى أنه يتم يوميا إقامة عرض للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية، حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، فضلا عن عرض تدريبى لسباع البحر (راكون).

وأكد أنه تم التعاقد مع شركة أمن جديدة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين، إضافة إلى شركة نظافة جديدة للمحافظة على المظهر الجمالى للحديقة، فضلا عن تواجد سيارتى إطفاء خاصة بالحديقة لمواجهة أى طارئ، إضافة إلى تدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الأزمات وإخلاء الحديقة.

ولفت إلى أنه تم زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.

وأوضح أنه تم تشغيل بعض الخدمات الترفيهية لإدخال البهجة على المواطنين منها: ملاهى للأطفال وسينما "7d" وطفطف وعربات كهربائية لتيسير التنقل داخل الحديقة، إضافة إلى البدالات المائية.