وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات خلال أيام العيد بمراكز الشباب تضمنت فقرات ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من الملاهى، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية.
وأشاد صبحى، بمدى جاهزية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى استقبال الجماهير والطلائع والأعضاء، ونجاح مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".
ووجه صبحى الشكر لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكزها الإعلامية على الجهود التى بذلوها فى التغطية الإعلامية لحظة بلحظة، ومراكز الشباب فى استقبال الجماهير والمتابعة المستمرة وتذليل الصعوبات، وتوفير كل الإمكانيات وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء، والوافدين عليها طوال أيام العيد.
واستهدفت المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب، رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بالنجوع والقرى ومراكز الشباب بالمدن، وإبراز دور الوزارة فى الاهتمام والعناية بالنشىء رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وإبراز حجم الأنشطة التى تقدم للمواطنين فى مراكز الشباب فى كل مكان بمصر، من خلال رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة وجعلها أسلوب حياة فى مصر 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3.5 مليون مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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