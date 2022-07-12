3.5 مليون مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - استقبلت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية 3.5 مليون متردد من الجماهير والأعضاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" تفعيلاً للدور المجتمعى للمراكز وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.





وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات خلال أيام العيد بمراكز الشباب تضمنت فقرات ترويحية، وفنية، واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتخللها ممارسة الرواد، والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من الملاهى، والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية.

وأشاد صبحى، بمدى جاهزية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى استقبال الجماهير والطلائع والأعضاء، ونجاح مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

ووجه صبحى الشكر لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمراكزها الإعلامية على الجهود التى بذلوها فى التغطية الإعلامية لحظة بلحظة، ومراكز الشباب فى استقبال الجماهير والمتابعة المستمرة وتذليل الصعوبات، وتوفير كل الإمكانيات وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء، والوافدين عليها طوال أيام العيد.

واستهدفت المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب، رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال بالنجوع والقرى ومراكز الشباب بالمدن، وإبراز دور الوزارة فى الاهتمام والعناية بالنشىء رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وإبراز حجم الأنشطة التى تقدم للمواطنين فى مراكز الشباب فى كل مكان بمصر، من خلال رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة وجعلها أسلوب حياة فى مصر 2030.