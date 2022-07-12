عاجل- تحذير من السباحة بالشواطئ المفتوحة فى مطروح (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة مجلس مدينة مرسى مطروح اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى على الشواطئ المفتوحة لارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وازدياد سرعة الرياح ووجود سحب بمياه البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ من المصطافين.







ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح رضا جاب الله - حسبما أفاد بيان صادر عن المجلس اليوم - تعليمات لمسئولى الشواطئ وشركة الإنقاذ؛ لمنع المصطافين من نزول شواطئ الأُبيض ومتابعة حالة البحر فى كل شاطئ، وحذر رواد الشواطئ المفتوحة من ممارسة السباحة ونزول البحر وهى عجيبة وأم الرخم والأبيض والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة.

وشدد رئيس المدينة على مسئولى الشواطئ إلزام المصطافين بارتداء لايف چاكت، قبل ممارسة أنشطة الألعاب الشاطئية المائية الجيت سكى والبنانا بوت وغيرها، وذلك فى حالة استقرار حالة البحر والسماح بنزول الشواطئ، بمتابعة من فرق الإنقاذ بكل شاطئ.

وأكد أن محافظ مطروح خالد شعيب يتابع الحالة العامة للشواطئ أول بأول، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ بتواجد المنقذين بالتنسيق مع مستأجرى الشواطئ، لضمان عدم نزول مياه البحر فى الشواطئ المفتوحة التى تعرض روداها للخطر، فيرجى الاستجابة لتعليمات شركة الإنقاذ بتلك الشواطئ حفاظاً على أرواح ضيوف المحافظة.

وتتابع لجنة الشواطئ برئاسة المركز، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميدانى للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعى، لمناشدة الجميع بالالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ وشركة الأنقاذ التى تتابع الحالة العامة يوميا وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين ورفع الأعلام بجميع الشواطئ فى حالات الخطر .