تحرير 258 مخالفة بيئية لمحال جزارة وشوادر ومنشآت عامة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صحفى صدر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 258 محضر مخالفة بيئية لإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها خلال المرور على المحال والمنشآت فى الأحياء المختلفة.

وقالت رشا شوقى، إنه خلال الحملات التى تمت فى اليومين الماضيين تم المرور على جميع الأحياء، حيث تم تحرير 26 محضرا للمحال فى حى وسط، و17 محضرا للمحال بحى العجمى، و48 محضرا فى حى شرق، و39 محضرا فى برج العرب، و12 محضرا فى حى غرب، بالإضافة إلى 24 محضرا فى منتزه أول، و34 محضرا فى الجمرك، و22 محضرا للمنشآت بحى عامرية أول، و36 محضرا بحى عامرية ثان.

وفى السياق ذاته، أصدر محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليماته للإدارات التموينية الفرعية بتكثيف الحملات على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من قبل الدولة بعد رصد عدة شكاوى من المواطنين بقيام بعض التجار المستغلين برفع أسعار السجائر عن السعر المحدد لها، لحماية المواطنين من الاستغلال وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا ضد التجار المخالفين، وشملت بيع سجائر أصناف مختلفة بسعر أزيد، وعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.

ومن ناحية أخرى، وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بتكثيف أعمال الرصد الميدانى والتعامل بكل حزم مع أى محاولات من المواطنين لاستغلال إجازة العيد والقيام بأعمال البناء المخالف.

وذكر بيان صحفى صدر عن المحافظة، أن الأجهزة التنفيذية أوقفت وتصدت لـ 12 حالة للبناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأحياء العامرية أول وشرق ووسط والمنتزه أول والمنتزه ثان.

وقاد محمد عبدالله رئيس حى العامرية أول، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تم خلالها تنفيذ حملة إزالة فورية لمبنى مخالف بقرية أبو سمبل 1 عبارة عن بناء حوائط منزل على الأراضى الزراعية.

كما تم التصدى لأعمال البناء المخالف وإزالة فورية لبناء عبارة عن أسوار فى المهد بمنطقة الحرابى بحرى وإزالة سور بقرية البيضا بنزينة بالنهضة بحى أول العامرية.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق برئاسة محارب هيلع رئيس الحى، من التصدى لــ 5 حالات للبناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على كمية من أدوات ومواد البناء.

وشن حى وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحى حملتين مكبرتين بأبيس لوقف أعمال بناء المخالف، وفك شدتين خشبيتين مخالفتين إحداهما بقرية أبيس 8/4 مكونة من سقف الدور الثانى علوى بكامل مسطح عقار، وأخرى بقرية أبيس 8/9، بالدور الأرضى بجوار سعد الله، وتم إيقاف الأعمال فورا.

وفى حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة رئيس الحى شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة تم فيها إيقاف أعمال بناء مخالف بدون تراخيص بحوض 10 أسفرت عن هدم أسوار وأعمدة على مساحة قيراطين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.

وقام حى المنتزه أول برئاسة محمد عبدالله رئيس الحى، برصد شدة خشبية مخالفة بعزبة فرعون وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية بالحى من إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة، وتم فك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.