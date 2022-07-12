تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين بالشواطئ.. ارتفاع الأمواج سيصل إلى 2.5 متر

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس على عدد من مناطق الجمهورية، خاصة المدن الساحلية، مشيرة إلى ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، تزامنا مع خروج المواطنين للشواطئ والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.





وأوضحت الأرصاد أن هناك طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع الحرارة.

كما نوهت الأرصاد إلى استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة، لتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2:3 درجات مئوية، لكن درجات الحرارة فهى ثابتة ومستقرة بعض الشيء.

أما عن نشاط الرياح ليلا فهو فرصة لخفض معدلات الرطوبة وبالتالى يقلل من إحساسنا بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت الأرصاد إلى شبورة مائية خفيفة صباحا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ومع ارتفاع نسب الرطوبة، تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد، بعدم التعرض وقت الظهيرة للشمس.

حيث يطالب خبراء هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقت الذروة، مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة، طوال أيام الأسبوع، وأثناء التواجد بالخارج.

وفى تصريحات صحفية، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 13 يوليو، سترتفع الأمواج على أغلب الشواطئ المطلة على البحر المتوسط فى مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية، لتتراوح بين 1.5 لـ 2.5 متر.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح على البحر تصل لـ 50 كم فى الساعة، ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج لـ2.5 على البحر المتوسط.

وأطلقت منار غانم تحذيرا شديدا للمواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الشواطئ خلال هذه الفترة، داعية إلى عدم الدخول فى عمق البحر المتوسط.