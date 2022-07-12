تضامن كفر الشيخ: ذبح 315 أضحية وتوزيع لحومها فى 35 قرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من ذبح 315 أضحية محلية داخل مجزر مدينة كفرالشيخ بمنطقة سخا المعتمد من وزارة الزراعة، بإشراف الطب البيطرى، وتم توزيع اللحوم فى 28 قرية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بكفر الشيخ، بتوجيهات المحافظ جمال نور الدين.





وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم فى 28 قرية على مستوى المحافظة من المدرجين فى كشوف التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية. وقال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن لحوم الأضاحى البلدية التى تم توزيعها فى محافظة كفرالشيخ، تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة، بما يوافق الشرع وشروط الأضحية، وتم توقيع الكشف الطبى عليها قبل الذبح وكذلك بعد الذبح للتأكد من سلامة اللحوم قبل التعبئة والتوزيع.

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