مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:28 مساءً - تسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع ٦ رحلات جوية من جدة ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي ١٨٨٤ من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارتي السياحة والتضامن وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة وعمل وإقامة.

كما تسير الشركة الوطنية غدا الأربعاء 8 رحلات بواقع ٦ رحلات عودة من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لنقل ١٧٥٥ حاجا من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.