فى جولة مفاجئة.. وزير الزراعة يتابع التعديات على طريق مصر إسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أعمال جهاز حماية الأراضى ومديريات الزراعية بطريق (مصر/ الإسكندرية) الزراعى، فى جولة مرور مفاجئة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، للطريق بمحافظات (القليوبية، والغربية، والدقهلية والبحيرة).





ورصد وزير الزراعة عددا من التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات الأربع، حيث تواصل مع مديرى مديريات الزراعة بهذه المحافظات ومسئولى جهاز حماية الأراضى، ووجههم بالنزول الفورى والعاجل والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى وأجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعدين.

ووجه بتشكيل لجنة عاجلة لفحص طريق (مصر/ الإسكندرية) الزراعى بالكامل، ووقف أى حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالتها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين، مع محاسبة المقصرين فى هذا الأمر لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات.

وأكد وزير الزراعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها فى التصدى للبناء على الأراضى الزراعية، والتى هى المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى، كما تعد ثروة قومية للأجيال، مشددا على أنه لا تهاون مع أى متعدى على الأراضى الزراعية، باعتبار هذا الأمر أمنا قوميا للبلاد.