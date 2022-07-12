فى جولة مفاجئة.. وزير الزراعة يتابع التعديات على طريق مصر إسكندرية

ورصد وزير الزراعة عددا من التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات الأربع، حيث تواصل مع مديرى مديريات الزراعة بهذه المحافظات ومسئولى جهاز حماية الأراضى، ووجههم بالنزول الفورى والعاجل والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى وأجهزة الأمن لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعدين.
ووجه بتشكيل لجنة عاجلة لفحص طريق (مصر/ الإسكندرية) الزراعى بالكامل، ووقف أى حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزالتها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين، مع محاسبة المقصرين فى هذا الأمر لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات.
وأكد وزير الزراعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها فى التصدى للبناء على الأراضى الزراعية، والتى هى المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى، كما تعد ثروة قومية للأجيال، مشددا على أنه لا تهاون مع أى متعدى على الأراضى الزراعية، باعتبار هذا الأمر أمنا قوميا للبلاد.
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