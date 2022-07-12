محافظ بورسعيد: 100% نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية خلال العيد

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق المختلفة بالمحافظة بلغت 100%، مؤكدًا أن الزائرين جاءوا من جميع المحافظات، للاستمتاع بالشواطىء والمناطق السياحية والترفيهية.
وأشار إلى أن جميع القرى السياحية والفنادق والشوارع السياحية تم رفع كفاءتها على أعلى مستوى، فضلاً عن التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، وتكثيف التواجد الأمنى بالمناطق الحيوية وفرض الأمن والآمان، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسى وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، وأعمال تجميل ونظافة الشواطىء للخروج بالمحافظة فى أبهى صورة خلال أيام العيد.
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