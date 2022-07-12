إعدام طن أغذية فاسدة.. وغلق 6 منشآت طبية مخالفة فى الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالعاشر من رمضان، وبلبيس، والقرين، والإبراهيمية، وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، منهم 5 منشآت ببلبيس، ومنشأة بكفر صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و51 كجم لحوم طازجة ومجمدة وهوالك دجاج ومخللات وجبن وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 70 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 41 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بهذه المدن والمراكز.

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.