متحدث الصحة: 17 ألف كشف طبي وتوعية 5 آلاف حاج مصري في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 04:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان 1145 حاجا، منذ عودة العمل في عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، بمقرات إقامة الحجاج المصريين في الفنادق السعودية بمكة المكرمة، أمس الاثنين، ووصل إجمالي أعداد الزيارات للاستفادة بخدمات العيادات منذ أول أيام التفويج للأراضي المقدسة إلى 17 ألفا و142 زيارة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 27 حالة، خرج منهم 16 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 11 حالة فقط.

وأوضح «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وقال «قنديل» إنه تم تقسيم فرق البعثة إلى مجموعات تعمل على مدار اليوم، للمرور على المستشفيات للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، وتقديم الخدمات اللازمة في مخيمات مشعر منى، حيث تم تقديم الخدمة ل 260 حالة، بالإضافة إلى الفرق التي تعمل بالعيادات ال 11 الثابتة بمكة المكرمة.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، واصلت مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بخيام المصريين، خلال فترة أداء المناسك حتى مساء أمس، مع تقديم التوعية بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحماية من الأمراض، والحفاظ على سلامة الحجاج خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن الفرق الوقائية المتنقلة قامت بالمرور على 270 خيمة من خيام الحجاج المصريين، وقدمت النصائح والإرشادات إلى ما يقرب من 5000 آلاف حاج.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).