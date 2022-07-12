17 ألفا و142 كشفا.. جهود عيادات بعثة الحج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان 1145 حاجا، منذ عودة العمل فى عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، بمقرات إقامة الحجاج المصريين فى الفنادق السعودية بمكة المكرمة، أمس الإثنين، ليصل إجمالى أعداد الزيارات للاستفادة بخدمات العيادات منذ أول أيام التفويج للأراضى المقدسة إلى 17 ألفا و142 زيارة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 27 حالة، خرج منهم 16 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات حتى مساء أمس إلى 11 حالة فقط.

وأوضح عبدالغفار، أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافى، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوى.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وقال قنديل، إنه تم تقسيم فرق البعثة إلى مجموعات تعمل على مدار اليوم، للمرور على المستشفيات للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، وتقديم الخدمات اللازمة فى مخيمات مشعر منى، حيث تم تقديم الخدمة ل260 حالة، بالإضافة إلى الفرق التى تعمل بالعيادات ال 11 الثابتة بمكة المكرمة.

وأضاف أن فرق البعثة الطبية، واصلت مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بخيام المصريين، خلال فترة آداء المناسك حتى مساء أمس، مع تقديم التوعية بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحماية من الأمراض، والحفاظ على سلامة الحجاج خلال فترة تواجدهم بالأراضى المقدسة، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن الفرق الوقائية المتنقلة قامت بالمرور على 270 خيمة من خيام الحجاج المصريين، وقدمت النصائح والإرشادات إلى ما يقرب من 5000 حاج.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى:0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.