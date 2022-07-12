وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى كفر صقر المركزى (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى كفر صقر المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفى.





رافق مسعود، خلال الزيارة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بكفر صقر، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية فى أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعمل صيدلية الطوارئ على مدار الـ24 ساعة، وتوافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة، مكلفا مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفيات بحصر المتغيبين وتحويلهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية.

كما تفقد وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية المتعلقة بالمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات التمريضية بها، ومناقشة الأطباء وإدارة المستشفى على خطة العلاج للمرضى وفقا للتشخيص الطبى للحالات، كما حرص على الاستماع إلى مرضى الغسيل الكلوى، وتوفير أى احتياجات طبية لهم، موجها مدير المستشفيات بتوفير كيس دم لمريضة كلى تبلغ من العمر 40 عاما، وإرسال مندوب لإحضاره على الفور بدلا من الانتظار للغد، وتفقد أعمال التطوير التى تمت بسكن الأطباء بالمستشفى.

واجتمع بأعضاء اللجنة الأهلية بكفر صقر وسنجها، مقدما لهم الشكر على دعمهم لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفى كفر صقر المركزى، وحميات سنجها، مشيدا بدورهم فى إنشاء مبنى الكلى الصناعى الجديد بمستشفى كفر صقر المركزى، والذى تم التشغيل التجريبى له منذ عدة أسابيع، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لمبنى الكلى، والمكون من دورين، ومبنى على مساحة 452م2، لتوسعة ورفع كفاءة قسم الكلى، والذى يسع حاليا 48 ماكينة غسيل كلوى، بدلا من 30 ماكينة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدنى، مشيدا أيضا بدور الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدنى فى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فى ظل توجيهات القيادة السياسية، والدعم المستمر من وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

يأتى ذلك تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خصوصا أيام العطلات الرسمية.