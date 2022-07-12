أسقف بنى مزار الجديد يعقد الاجتماع الأول لكهنة الإيبارشية

جدة - نرمين السيد - عقد الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا، الاجتماع الأول بعد تجليسه أسقفا لمجمع كهنة الإيبارشية، فى بيت السيدة العذراء للمؤتمرات بالفاروقية التابع للإيبارشية.





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