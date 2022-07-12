بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تنظم زيارات لدور رعاية المسنين والأيتام والمستشفيات وتوزع الهدايا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:29 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. فقد قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية (المسنين – الإيتام – ذوى الإحتياجات الخاصة وعدد من المستشفيات) لمشاركتهم الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا على نزلائها.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .















