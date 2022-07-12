توريد 153 ألفا و252 طن قمح لشون وصوامع أسوان

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت اليوم الثلاثاء، 153 ألفا و252 طنا من الأقماح المحلية لموسم الحصاد 2022، وذلك بنسبة 83% من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 185.4 ألف طن.





وأكد عطية - فى تصريح - انتظام منظومة التوريد بشكل كامل، ولا سيما فى ظل تقديم التسهيلات الكبيرة اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم وتحفيزهم وتشجيعهم طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها، وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل. وأشار إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أى كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

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