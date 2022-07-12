بيان «البحوث الفلكية» حول هلال شهر المحرم

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فأن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساء بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 من ذى الحجة 1443هـ الموافق 28-7-2022م "يوم الرؤية".





وأوضح القاضى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم. وأشار إلى أن يوم الجمعة 29 يوليو 2022م هو المتمم لشهـر ذى الحجة 1443هـ، وغرة شهر المحرم 1444هـ فلكيا يوم السبت 30 يوليو 2022م.

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