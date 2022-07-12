محافظ أسيوط يوجه باستمرار حملات النظافة والتجميل تحقيقا لرؤية 2030

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط عصام سعد، باستمرار حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة فى هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.





وكلف المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء- رؤساء القرى والمدن برفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بحى غرب وبمراكز البدارى وساحل سليم وديروط والقوصية والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، وتم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

وفى سياق متصل، قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم تنفيذ إزالة فورية بشارع سلامة حجازى تقسيم كدوانى بحى شرق أسيوط خلال حملة، وتم تحرير المحضر اللازم للمخالفين، حيث ترأس رئيس مركز ومدينة البدارى محمد حسن الديب حملة لتنفيذ بعض الإزالات فى المهد قبل تفاقمها بنطاق قرى المركز فور رصدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات.

وأضاف المحافظ أن رئيس مركز ومدينة الغنايم خالد عويس ترأس حملة لإزالة بعض التعديات على أرض زراعية بقرية المركز، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

وأكد استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، لافتا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية؛ لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة أزمات والعمليات المركزية بالمحافظة؛ لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873).