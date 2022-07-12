انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022: الكندوز وصل 200 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار اللحوم كانت من الكلمات الأكثر تدولاً اليوم الثلاثاء الثاني عشر من يوليو 2022 رابع أيام عيد الأضحي المبارك، حيث يسعي الكثير من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية بسبب تزايد الاقبال على شرائها،

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 200 جنيهاً

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 195جنيها.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 130 جنيها.

4- سعر كيلو اللحمة الضأن 195 جنيه

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 185 جنيها

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو 161.15 جنيه، بتراجع 16 قرشا

8- سعر كيلو الكبدة 195 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الداخلية:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 90 جنيهًا .

2- سعر كيلو اللحمة المفرومة 85 جنيهًا للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة السوداني المجمد 80 جنيهًا للكيلو.

4- سعر كيلو الكبدة المجمدة 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية اليوم :

1- سعر كيلو اللحمة الضأن المجمد 75 جنيهًا

2- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

3- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد المفروم 90 جنيهًا

4- سعر كيلو اللحمة اللحو الضاني 100 جنيهاً.