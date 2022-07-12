رجال الإسعاف بقنا.. جنود بدون إجازات فى العيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كاميرا "دوت الخليج"، التقت مع مجموعة من العاملين بمرفق الإسعاف فى قنا، وقال أحدهم إن غرفة عمليات قنا تبدأ فى التواصل معهم بعد الاتصال على رقم 123، ليتم التحرك إلى موقع الحادث فورا. وقال آخر: "معندناش إجازات وشغلنا 24 ساعة، لأن الإسعاف مرفق حيوى، إحنا 24 ساعة فى الشغل".

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