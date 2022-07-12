تحصيل 175 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريا بجدة

وقال وزير القوى العاملة - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن المستحقات بلغت 34 ألفاً و835 ألف ريال سعودى أى ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا.
من جانبه قال رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إن المكتب نجح فى التسوية الودية مع صاحب العمل لشكوى جماعية مقدمة ضد شركة بجدة وتحصيل مستحقات العمالة المصرية لـ 11 عاملا مصرياً بإجمالى مستحقات بلغت 34 ألفاً و835 ألف ريال سعودى أى ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا، وصرف تذكرة سفر وإخلاء طرف والتنسيق الكامل مع القنصلية بشأن سفرهم وتم التنازل من الشاكين للمكتب.
بدورهم قدم العاملون الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع الشركة المشكو فى حقها حتى الحصول على كامل مستحقاتهم.
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