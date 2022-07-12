حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية (الأنشطة والإنجازات)

جدة - نرمين السيد - نفذت وحدات التضامن الاجتماعى منذ تواجدها بالجامعات خلال الفترة من مارس 2021 حتى يونيو 2022 برنامج "حاضنات الفائقين" الذى يستهدف الطلاب المتفوقين وباحثى الماجستير والدكتوراة، من خلال تقديم منح ومكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزًا وحرصًا على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وزيادة روح التنافس بين الطلاب، وتقديرًا وتكريمًا للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية.





جاء ذلك فى تقرير قدمه الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية منسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حول أنشطة وإنجازات حاضنات الفائقين بوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، الذى تنفذه الوزارة بالشراكة مع الجمعية الشرعية الرئيسية وفق بروتوكول وقع بين الجانبين.

وتبلغ وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المنفذ بها حاضنات الفائقين حتى يونيو 2022 حوالى 17 وحدة، وهم وحدات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب الوادى، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف)، وجار تنفيذ البرنامج فى 13 وحدة اجتماعية بالجامعات الأخرى، حيث بلغ إجمالى الطلاب الذين يتم دعمهم 581 طالبا وطالبة فائقين فى عام 2021، منهم 430 طالبا بالفرق الدراسية، و151 باحثا وباحثة بالماجيستير والدكتوراة، وذلك بخمس كليات عملية مختارة (الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة)، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

وتبلغ قيمة المنحة المصروفة 1000 جنيه شهرياً تصرف لمدة عام، على أن يتم تجديدها للطلاب الفائقين فى حالة الحفاظ على معدل التفوق وفق الترتيب، وتزيد هذه المنحة المجال التنافسى بين الطلاب من حيث بذل المزيد من الجهد للتفوق وللمحافظة على معدل الإنجاز الدراسى، وبث روح الإنجاز وتقديم الدعم النفسى لتقدير الفائقين.

وتعتبر الفئة المستهدفة الثانية من برنامج حاضنات الفائقين هم الباحثون بدرجات الماجيستير والدكتوراه فى الكليات العملية وتشمل الطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة، وهم الطلاب أصحاب المشروعات البحثية التطبيقية المتميزة، حيث يتم اختيار الفائقين من الباحثين وفقاً للجنة مكونة من الدكتور صلاح هاشم المنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية ومجموعة من أساتذة الجامعات، طبقاً لتميز تلك الأبحاث بالتطبيق العملى النافع للمجتمع ويتم اختيار أفضل الأبحاث تميزاً ودعمها بمبلغ 25.000 جنيه مقسمين على دفعتين، وتصرف الدفعة الأولى عند بداية التسجيل بقيمة 12.500 جنيه ومكافأة شهرية قدرها 1000 جنيه تبدأ من تاريخ تسجيل الرسالة.

كما حظيت المشروعات البحثية المقدمة فى بعض الوحدات بالجامعات مثل (القاهرة، أسوان، الأقصر، بنى سويف، الفيوم، المنصورة، جنوب الوادى، الزقازيق، الوادى الجديد، المنوفية، المنيا، طنطا) بصرف مكافأة تقديرية مالية للباحثين ذات الأبحاث التطبيقية النافعة تصرف لمرة واحدة، تراوحت قيمتها بين 5000 و12.500 جنيه تقديراً وتشجيعاً للاستمرارية فى تحقيق المزيد من النجاح والتفوق وبذل المزيد من الجهد، ولقد بلغ عدد مستفيدى المكافآت البحثية للمنحة الواحدة 111 مستفيدا.