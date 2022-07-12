انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 14 شخص نصفهم أطفال في حادث مروع بـ”الشرقية”.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 14 شخصا بينهم 7 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة كانوا فى طريقهم للمصيف بإحدى المحافظات بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، طريق بلببس_ العاشر،أمام محطة كهرباء العاشر بمحافظة الشرقية بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى من مكان وقوع الحادث والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.