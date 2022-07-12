التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يستضيف المؤتمر القومي لعلم الراديو في نسخته ٣٩...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 01:25 مساءً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد عقد اتفاق مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو برئاسة د. سعيد الخامي، ممثلاً عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور كوكبة من الأساتذة أعضاء اللجنة الوطنية لعلم الراديو، وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر القومي لعلم الراديو ٢٠٢٢ في نسخته ٣٩، والذي سيستضيفه معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر إلى ١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وفى هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين فى مجالات علم الراديو؛ للمشاركة بأبحاثهم فى هذا الحدث العلمي الهام من خلال موقع المؤتمر على الرابط التالي: https://nrsc2022.eri.sci.eg

مع العلم أن استقبال المقالات مفتوح حتى 29/7/2022.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يشمل عدة محاور منها: علم قياس الكهرومغناطيسية، المجالات والموجات الكهرومغناطيسية، أنظمة الاتصالات اللاسلكية ومعالجة الإشارات، بيئة الإلكترونيات والضوئيات، الضوضاء والتداخل الكهرومغناطيسي، انتشار الموجات والاستشعار عن بعد، انتشار الموجات الراديوية في الغلاف الأيوني، الموجات في البلازما، علم الفلك الراديوي، الكهرومغناطيسية في علم الأحياء والطب.

هذا وقد أشادت اللجنة خلال تفقدها لأقسام ومعامل المعهد، برعاية واستضافة المعهد لهذا المؤتمر الهام، لما يحتويه المعهد من بنية تحتية وتجهيزات ومعامل على أحدث مستوى، وهو ما سيعود بالنفع والاستفادة على المشاركين بالمؤتمر، فضلاً عن التعاون المثمر بين أسرة البحث العلمي والمجتمع المدني في مجال علم الراديو ومجالات المعهد المتعددة.